Adele’den hayranlarını ikiye bölen fotoğraf

Son yıllarda verdiği kilolarla bambaşka biri olan İngiliz şarkıcı Adele, geçirdiği dönüşümü gözler önüne sermeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından fit vücudunu hayranlarıyla paylaşan 32 yaşındaki şarkıcı, son fotoğrafıyla bir anda gündem oldu.

Bikinili bir kareye yer veren Adele’in Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı. Notting Hill Karnavalı’nın corona virüsü nedeniyle iptal edilmesine dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Adele’ye kültür yağmacılığı yaptığı yönünde eleştiriler yöneltilirken, onu savunan hayranları ise, “İnsanlar çıldırmış. Kadın yalnızca verdiği inanılmaz kiloları göstermek istemişti. Sakın silme ve özür dileme. Cesur olmana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.