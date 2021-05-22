Adem Büyük’ün eşinden çakarlı sirenli İstanbul turu

Türkiye’de Beşiktaş, Galatarasay, Kasımpaşa gibi kulüplerde forma giyen, son olarak da Yeni Malatyaspor forması altında top koşturan milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük, İstanbul’da yasak olmasına rağmen hem emniyet şeridinden ilerledi hem de aracına çakar ve siren taktı. Merve Büyük’ün İstanbul turu, büyük tepki topladı.

“ANNE BİZ POLİS MİYİZ” SORUSUNA “EVET” YANITI

Karayolları trafiğinde yasak olmasına rağmen kendisini ayrıcalıklı ilan ederek trafiğe çıkan Büyük, sık sık sirene basarak emniyet şeridinden ilerledi. Arka koltukta oturan oğlunun “Anne biz polis miyiz?” sorusuna ise “Evet” yanıtı veren Büyük’ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.

EŞİNİN GOL ATMASINDAN SONRA GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Merve Büyük, eşi Adem Büyük’ün şampiyonluk maçında eski takımı Galatasaray’ın ağlarını sarsmasının ardından sosyal medya hesabından aldıkları eleştirilere yanıt vermişti. Büyük, “Galatasaray’ın şampiyonluğu kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Ama eşim şu anda Malatyaspor’un formasını terletiyor ve gol attı. Onunla gurur duyuyorum, çünkü doğru olanı yaptı. Ekmek yediği yer için mücadele ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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