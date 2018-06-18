Adem’den beklenmedik seçim! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor eleme adayları…

Survivor'da bu akşam yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyununa çıktı. Nefes kesen dokunulmazlık mücadelesinde Kıbrıs'taki finale kalmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme adayları da belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Adem ilginç bir seçimle eleme adayını belirledi. Peki kimler eleme adayı oldu?

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Survivor’da bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununa geçildi. Erkeklerde Adem, Murat, Anıl, Hakan ve Hilmicem, kadınlarda Nagihan ve Sema yarıştı. Damla ve Turabi sakatlıkları nedeniyle dokunulmazlık oyununa katılmadı. Dokunulmazklık oyununun kazananları Adem ve Nagihan oldu. Eleme adayları ise Turabi, Sema ve Murat oldu .Adem beklenmedik bir tercih yaparak Murat’ı eleme adayı olarak seçti. İşte Survivor son bölümden detaylar…

DOKUNULMAZLIK ÖNCESİ ADADA YAŞANANLAR

Anıl: İnandığımız bir şey var kaldıramayacağınız sözleri söylememeniz gerekir. Karşımdaki insanı fikir ayrılığı yaşasam da kırmamaya çalışırım. Survivor’ın başında bugüne kadar baktığımda hiç keşkem yok. Elbet hatam olmuştur ama pişman olmaktansa ders çıkardım. Survivor’da en sinirlendiğim olay Cumali’lerin bana hizmet ediyor demesiydi.

Sema: Dokunulmazlık oyunu var. Herkes için çok önemli ama benim için daha önemli. Nagihan’la yarışıyorum ve kaybeden potada olacak.

Nagihan: Bu dokunulmazlık çok önemli. Artık bireysel dokunulmazlığa geldik. Yarı yarıya şansım var.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Artık bireyselsiniz. Kendinizi kurtaracaksınız. Yarın akşam bir kişi adaya veda edecek. Finale gitmek için kazanmanız gerekiyor. Hayati bir oyun. Her oyun çok kritik olacak. Kadınların 5, erkeklerin 4 hakkı var. Finalde 6 atış yapmanız gerekecek. Haklarını kaybedenler elenecek. Başarılar

Hilmicem: Kaybedilen dokunulmazlıkların telafisi olmuyor. Bireysele döndük ama takım olarak kalabalığız ve Kıbrıs’a kadar bunu korumak istiyoruz.

Nagihan: İlk bireysel dokunulmazlığı kazandım. Bugün de kazanmak için buradayım.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazananlar: Nagihan ve Adem

Acun: Nagihan ve Adem’i tebrik ediyoruz.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyunlarına geçildi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu erkeklerde Adem, kadınlarda Nagihan kazandı. Konseyde belirlenen oylarla ilk eleme adayı Turabi oldu. Nagihan ise eleme adayı olarak Sema’yı seçti. Adem ise eleme adayı olarak Murat’ı seçti.