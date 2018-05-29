Adem’den Turabi’ye: Senin gibi adamları parçalarım!

Adem’den Turabi’ye: Senin gibi adamları parçalarım!

Erkekler sembol oyunu final mücadelesinde Adem ve Turabi arasında bir kez daha kavga çıktı. Turabi oyunu kazandıktan sonra "Turbo geri döndü. Nagihan senin için. Her halükarda kazanıyorum." dedi. Adem sinirlendi ardından sinirler gerildi, tansiyon yükseldi.

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Survivor 2018’de üçüncü kez Ünlüler takımında Adem ile Turabi arasında üçüncü kez kavga çıktı. Adem’den şaşırtan tepkiler geldi: Senin gibi adamları parçalarım! O anlar kameralara yansıdı. İşte yaşananlar…

Turabi: Turbo geri döndü. Nagihan senin için. Her halükarda kazanıyorum.

Merve: Bunu yapmış olman çok yanlış. Bu söylediğin çok yanlış biz burada bütün gün seni destekledik.

Turabi: Kötü bir şey söylemedim Merve.

Adem: Sana bir şey söyleyim mi? Görüyoruz parkurda arkamdan nal topluyorsun nal.

Turabi: Adem ikinci kez kazanıyorum.

Adem: İki kere de ben kazandım, merak etme.

Turabi: Adem ağlama. Yenildiğinde ağlıyorsun.

Adem: Sen kazanmayı bilmiyorsun. Senin kazançların kadar benim kaybedişlerim var.

Turabi: Kötü bir şey söylemedim.

Adem: Senin gibi söylemedim. Kendini bir şey sanma. Kolpa dövüşçüsün.

Turabi: Kolpanın kendisisin hadi oradan.

Adem: Gidiyorsun Tayland’a iki tane turist dövüyorsun. Alıyorsun bayrağı eline ben temsil ettim Türkiye’yi diyorsun.

Turabi: Haddini bil sen benim nerede olduğumu nereden bileceksin?

Adem: Ucuz kahramanlıklar yapıyorsun ne demek her halükarda yenerim.

Turabi: Ben yenilince senin gibi ağlamadım.

Adem: Senin saç tüyün kadar benim maçım var birçoğunda da yenildim.

Turabi: Senin saç tüyün kadar da benim maçım var.

Adem: Ya sen kiminle maç yaptın? Senin gibi adamları parçalarım!

Adem: Nagihanla niye oynaşıyorsun ya!

Nagihan: Bak benimle düzgün konuş Adem. Madem benimle hukukun var niye bana sahip çıkmadın bir şeyde?

Turabi: Maskesi düşüyor şu an o çirkinlikten.

Adem: Ben yenildim geldim oturdum sen niye beni hassas noktamdan vuruyorsun? Nagihan’ı kullanıyor farkında değil.

Merve: Onun işi kışkırtmak.