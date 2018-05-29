Adem’den Turabi’ye: Senin gibi adamları parçalarım!

Survivor 2018’de üçüncü kez Ünlüler takımında Adem ile Turabi arasında üçüncü kez kavga çıktı. Adem’den şaşırtan tepkiler geldi: Senin gibi adamları parçalarım! O anlar kameralara yansıdı. İşte yaşananlar…
Turabi: Turbo geri döndü. Nagihan senin için. Her halükarda kazanıyorum.
Merve: Bunu yapmış olman çok yanlış. Bu söylediğin çok yanlış biz burada bütün gün seni destekledik.
Turabi: Kötü bir şey söylemedim Merve.
Adem: Sana bir şey söyleyim mi? Görüyoruz parkurda arkamdan nal topluyorsun nal.
Turabi: Adem ikinci kez kazanıyorum.
Adem: İki kere de ben kazandım, merak etme.
Turabi: Adem ağlama. Yenildiğinde ağlıyorsun.
Adem: Sen kazanmayı bilmiyorsun. Senin kazançların kadar benim kaybedişlerim var.
Turabi: Kötü bir şey söylemedim.
Adem: Senin gibi söylemedim. Kendini bir şey sanma. Kolpa dövüşçüsün.
Turabi: Kolpanın kendisisin hadi oradan.
Adem: Gidiyorsun Tayland’a iki tane turist dövüyorsun. Alıyorsun bayrağı eline ben temsil ettim Türkiye’yi diyorsun.
Turabi: Haddini bil sen benim nerede olduğumu nereden bileceksin?
Adem: Ucuz kahramanlıklar yapıyorsun ne demek her halükarda yenerim.
Turabi: Ben yenilince senin gibi ağlamadım.
Adem: Senin saç tüyün kadar benim maçım var birçoğunda da yenildim.
Turabi: Senin saç tüyün kadar da benim maçım var.
Adem: Ya sen kiminle maç yaptın? Senin gibi adamları parçalarım!
Adem: Nagihanla niye oynaşıyorsun ya!
Nagihan: Bak benimle düzgün konuş Adem. Madem benimle hukukun var niye bana sahip çıkmadın bir şeyde?
Turabi: Maskesi düşüyor şu an o çirkinlikten.
Adem: Ben yenildim geldim oturdum sen niye beni hassas noktamdan vuruyorsun? Nagihan’ı kullanıyor farkında değil.
Merve: Onun işi kışkırtmak.