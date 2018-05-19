Adı Zehra 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Adı Zehra 13. son bölüm izle

Adı Zehra 13. son bölüm ile FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ve İnanç Konukçu'nun yer aldığı dizinin yönetmenliğini Taner Akvardar yapıyor. Son bölümde; Kadir Zehra’yı iyice köşeye sıkıştırmış, onunla evlenmeye zorlamaktadır.Zehra’nınsa Genco’ya hissettikleri ne kadar derin olursa olsun tek amacı vardır. Adı Zehra yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte diziye ilişkin son gelişmeler...

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Adı Zehra dizisinde, Zehra’nın tek amacı var: Hande'ye ne olduğunu bulmak. Öte yandan Serkan Nadir'den kardeşinin intikamını almak için bir plan yapar. Serkan ve Nadir büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Ancak hiç beklenmedik bir şey ortaya çıkar. Hande'nin mezarı. Şule'nin bu gerçekle yüzleşmesi sarsıcı olurken, Nadir ölümün kıyısından kurtulmak için çok tehlikeli bir hamle yapar. Hande ile ilgili elinde çok önemli bir bilgi vardır ve bunu koz olarak kullanır…

ADI ZEHRA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Bayram her şeyi anlatacak mıdır? Bu sırada Murat’ın hastalığı da ilerlemektedir ve bu durum Hayal’i son derece zor bir tercihe zorlayacaktır. Şermin’in mahkemesi yaklaşırken Kadir, Zehra’nın Genco’ya gerçeği anlatmadığını görünce delirir. Artık daha sert bir eylem almak zorunda hisseden Kadir, Zehra’yı ve evdekileri şok eden bir hamle yapar. Kadir’e rağmen Genco ve Zehra aşklarını yaşayabilecek midir?

ADI ZEHRA FRAGMAN

ADI ZEHRA SON BÖLÜM