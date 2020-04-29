Adriana Lima açıkladı, ‘futbolcu olmak istiyor’

Beş yıl evli kalıp 2014'te boşandığı Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Adriana Lima, yaptığı paylaşımla büyük kızının futbolcu olmak istediğini açıkladı.

Ev karatinası günlerinde çekici fiziğini korumak adına bol bol spor yapan Adriana Lima, yaptığı paylaşımlarla yoğun spor temposunu gözler önüne seriyor. Instagram hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye seslenen Lima, son olarak büyük kızının meslek tercihiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Büyük kızı Valentina’nın futbol topuyla çalışırken çektiği bir görüntüsünü Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Lima onun hayalinin futbolcu olmak olduğunu yazdı. İşte Adriana’nın o satırları:

“O futbol oyuncusu olmak istiyor. Henüz 10 yaşında. Kızım Valentina… Seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum”