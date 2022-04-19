Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu
Yedi aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Adriana Lima, geçen şubat ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamıştı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurdu.
Model Adriana Lima geçen şubat ayında yedi aydır birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Andre Lemmers bebek beklediklerini duyurmuştu.
Çift, önceki gün bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için bir cinsiyet partisi düzenledi.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
40 yaşındaki Lima, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takipçilerine bir oğlu olacağının müjdesini verdi.
Videoda, Lima’nın kızları Valentina (12) ve Sienna’nın (9) yer alması dikkat çekti.
Lima’nın kızları, Sırp basketbolcu Marko Jarić ile 2014’te biten beş yıllık evliliğinden dünyaya gelmişti.