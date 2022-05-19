Adriana Lima Cannes kırmızı halısında

75. Cannes Film Festivali'ne katılan model Adriana Lima, iyice belirginleşen karnını gösteren siyah bir elbise giydi. Lima'ya kırmızı halıda yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.

Sozcu.com.tr

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Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali devam ediyor.

Covid nedeniyle 2020’de tamamen iptal edilen ve 2021’de sıkı sağlık protokolleri altında gerçekleştikten sonra bu yıl 75’incisi düzenlenen festival, Fransa’nın Cannes kentinde yapılıyor.

Festivalde 21 film Altın Palmiye için yarışırken, kırmızı halı geçitleri de tam bir şıklık yarışına sahne oluyor. Son olarak ‘Top Gun: Maverick’ filminin gösterimi düzenlendi.

Film gösterimi öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisinde de pek çok ünlü isim yer aldı. O isimlerden biri de Adriana Lima’ydı.

Üçüncü çocuğuna hamile olan model Adriana Lima’ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.

Karın kısmı açık siyah bir elbise giyen Lima kırmızı halıda dikkatleri üstüne çekti.

İşte Lima’nın Cannes kırmızı halısındaki kareleri…







(Fotoğraflar: DepoPhotos)