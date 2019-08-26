Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

Türk iş adamı ile büyük bir aşk yaşayan dünyaca ünlü manken ve model Adriana Lima, sosyal medya sayfasından çırılçıplak pozunu paylaştı.

Türk yazar Metin Hara ile ilşkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

BAĞIŞ İÇİN OBJEKTİFLERİN KARŞISINA GEÇTİ



Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçti. Lima, siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz verdi. Cesur model, gönderisinin altına “Paylaşmakta özgür ol” notunu yazdı.

