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Adriana Lima filtrelere meydan okudu!
Adriana Lima filtrelere meydan okudu!
Sosyal medyada en güzel halini paylaşmak isteyen kadınların imdadına yetişen filtre uygulamaları bazen sınırların aşılmasına yol açabiliyor. Özellikle ülkemizde çok sayıda ismin kullandığı bu filtreler ortaya komik görüntülerin çıkmasına yol açarken, Adriana Lima gibi bazı isimlerse filtrelere meydan okuyor.
Magazin 21 Ocak 2020 - 09:17

Dünyaca ünlü bir iç çamaşırı markasının modelliğini yaptığı yıllar boyunca çekici fiziğiyle hep gündemde olan Adriana Lima, her ne kadar podyumları bırakmış olsa da özel etkinliklerde boy göstermeye devam ediyor. 38 yaşındaki model emekli olmuş olsa da zamana meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Instagram hesabından çok sayıda fotoğraf paylaşan Lima, çektiği filtresiz selfieyi hikaye kısmından görücüye çıkardı. Metin Hara ve Emir Uyar isimleriyle yaşadığı birliktelikler yüzünden defalarca kez ülkemizde de haber olan Lima, yoğun temposuna rağmen güzelliğini korumayı başarıyor ve filtresiz paylaşımlarıyla adeta teknolojiye meydan okuyor.

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