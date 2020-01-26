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Adriana Lima kafasının üzerinde…
Adriana Lima kafasının üzerinde…
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Yoga çalışmalarını hızlandırdığı gösterdi.
Magazin 26 Ocak 2020 - 09:55

Her ne kadar ünlü iç çamaşırı markası için podyuma çıkmayı bırakmış olsa da özel davetlerde boy göstermeye devam eden Adriana Lima, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Buradan yaptığı paylaşımlarla özel hayatına dair kareler yayınlayan Lima bu defa da zorlu Yoga hareketlerini yapmaya başladığını gösterdi. Kafasının üzerinde durma hareketini yaparken çekilmiş fotoğrafını hesabına yükleyen Adriana Lima, ‘kafa üzerinde durma pratikleri yapıyorum’ notunu düştü.

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