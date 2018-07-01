Adriana Lima; Makyajsız ve iç çamaşırlı…

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Geride bıraktığımız yaz, Türk yazar Metin Hara ile ilişki yaşamaya başlayan ve haklarında yazılıp çizilenlere rağmen bu aşkta bir yılı geride bırakan Adriana Lima, sadece Türkiye magazin camiası tarafından değil Dünya magazini tarafından da merakla takip ediliyor. Hemen her paylaşımından bir mesaj çıkarılmaya çalışılan Lima, geride bıraktığımız gün bir defilede yer almak üzere Paris’e uçtu. Buradan kareleri takipçileriyle de paylaşan Adriana Lima, ‘İyi geceler Paris’ notunu düştüğü kareyle yine dikkatleri üzerine çekti. Uyku öncesi çektiği ve iç çamaşırlarıyla göründüğü bu kareyi hesabından paylaşan Lima, makyajsız haliyle de ne kadar güzel olduğunu gözler önüne serdi.



