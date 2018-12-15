Adriana Lima, Metin Hara’yı yalanladı

Ayrılık haberleriyle ilgili Metin Hara, “Ayrılmadık hatta yanına gideceğim.” diyerek yalanlamıştı. Ancak Adriana Lima’dan Metin Hara’nın açıklamasının tam tersi bir atak geldi.

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Büyük aşkın başlangıcı da bitişi de gündemde bomba etkisi yarattı. Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son noktayı koydukları iddia edilmişti.

METİN HARA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Metin Hara, Adriana Lima ile ilgili “Ayrılmadık. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız.” demişti.

ADRIANA, METİN'İ YALANLADI

Adriana Lima, sosyal medya sayfasından Metin Hara ile olan fotoğraflarını tek tek sildi. Lima, yaptığı bu hareketle Hara’yı yalanlamış oldu.