Adriana Lima, Metin Hara’yı yalanladı
Büyük aşkın başlangıcı da bitişi de gündemde bomba etkisi yarattı. Adriana Lima ve Metin Hara çiftinin, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son noktayı koydukları iddia edilmişti.
METİN HARA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Metin Hara, Adriana Lima ile ilgili “Ayrılmadık. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız.” demişti.
ADRIANA, METİN'İ YALANLADI
Adriana Lima, sosyal medya sayfasından Metin Hara ile olan fotoğraflarını tek tek sildi. Lima, yaptığı bu hareketle Hara’yı yalanlamış oldu.