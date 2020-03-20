Adriana Lima özlemini böyle gösterdi

Şimdilerde kendisini Miami'deki evinde karantinaya alan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vaktini nasıl değerlendirdiğini takipçileriyle paylaşıyor.

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla Türkiye’de çok daha fazla tanınan ve magazin gündeminin önemli maddelerinden biri haline gelen Adriana Lima, corona virüsü nedeniyle karantinaya çekildiği evinde spor faaliyetlerini aksatmıyor.

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan ve takipçilerine spor rutinlerini ulaştıran Adriana Lima, yaptığı paylaşımlardan birinde yavaş yavaş yeniden belirgin hale gelmeye başlayan karın kaslarını takipçilerine gösterdi ve onları özlediğini söylemeyi de ihmal etmedi.