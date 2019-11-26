Adriana Lima sosyal medyadaki ilginç videosuyla dikkat çekti

Bir süre önce Türk işadamı Emir Uyar ile yaz aşkı yaşayan ünlü model Adriana Lima, ayrıldıktan sonra şimdi Brezilya’da annesinin yanında. Kızlarıyla birlikte burada dinlendiği söylenen Lima’nın bu ara canı sıkılmışa benziyor.

Kendine olan güveninden dolayı daha önce de defalarca makyajsız ve en doğal halleriyle paylaşımlar yapan Lima, geçen akşam da saçı, başı dağıttığı bir video çekerek Instagram Story bölümünde paylaştı.

Yine makyajsız olan Lima, taranmamış saçlarını sallayıp yüzüne değişik ifadeler vererek çektiği videosunu ‘Çılgın’ notuyla paylaştı.

