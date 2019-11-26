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Adriana Lima sosyal medyadaki ilginç videosuyla dikkat çekti
Adriana Lima sosyal medyadaki ilginç videosuyla dikkat çekti
Adriana Lima dün, saçını başını dağıtarak çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modelin bu halini görenler 'Adriana'nın canı sıkılıyor' yorumu yaptı...
Magazin 26 Kasım 2019 - 12:07

Bir süre önce Türk işadamı Emir Uyar ile yaz aşkı yaşayan ünlü model Adriana Lima, ayrıldıktan sonra şimdi Brezilya’da annesinin yanında. Kızlarıyla birlikte burada dinlendiği söylenen Lima’nın bu ara canı sıkılmışa benziyor.
Kendine olan güveninden dolayı daha önce de defalarca makyajsız ve en doğal halleriyle paylaşımlar yapan Lima, geçen akşam da saçı, başı dağıttığı bir video çekerek Instagram Story bölümünde paylaştı.
Yine makyajsız olan Lima, taranmamış saçlarını sallayıp yüzüne değişik ifadeler vererek çektiği videosunu ‘Çılgın’ notuyla paylaştı.

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