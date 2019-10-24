Adriana Lima ter içinde

Dünyaca ünlü bir çamaşır firmasının uzun yıllar modelliğini yapan Adriana Lima adını, geçen yıla kadar sadece yer aldığı proje haberleri ile duyarken yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla tüm Türkiye’nin takip ettiği bir isim haline geldi. Hara ile olan aşkıyla dünya magazin gündemine gelen ve uzun bir süre devam ettirdiği bu ilişkiyi sürpriz bir şekilde sonlandırdıktan sonra yine bir Türkle ilişki yaşayan Lima, sırf bu tercihlerinden dolayı Türk magazin camiasının yakın takibinde…

SPOR SONRASI PAYLAŞTI

38 yaşındaki iki çocuk annesi eski model Adriana Lima, zaman zaman katıldığı etkinliklerde ve özel davetlerde basın mensuplarının karşısına çıkıyor. Yıllar geçmesine ve yoğun tempolu podyum günlerini geride bırakmasına rağmen fit vücudunu halen muhafaza eden Lima, zaman zaman seksi paylaşımlarıyla beğeni kazanıyor. Ancak Lima instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla bu defa takipçilerine ters köşe yaptı. Yoğun bir egzersiz sonrası ter içindeyken video çeken ve bunu paylaşan Lima, “spor sonrası suratım bu şekilde görünüyor ve bu gerçek ter” şeklinde bir açıklama yapıyor.