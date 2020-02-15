Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Adriana Lima üç gündür hasta
Adriana Lima üç gündür hasta
Her ne kadar modellik mesleğini bırakmış olsa da yoğun temposu yüzünden sürekli bir koşturma içerisinde olan Adriana Lima, sonunda bu yoğun tempoya dayanamadı ve hasta oldu.
Magazin 15 Şubat 2020 - 11:47

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden inmeyen Adriana Lima, her ne kadar bu ilişkiyi bitirmiş olsa da dikkat çekici paylaşımlarıyla kendisine olan ilginin taze kalmasını sağlıyor. Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Lima, son üç gündür yaptığı paylaşımlarla takipçilerini biraz da olsa üzdü.

Instagram hesabının hikaye kısmından gün aşırı yaptığı paylaşımlarla hastalığı hakkında bilgi veren Lima, üç gündür süren rahatsızlığı nedeniyle nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu takipçileriyle paylaştı. Çektiği fotoğrafı ‘Hala hastayım üçüncü gün’ notuyla paylaşan Lima’ya farklı paylaşımları üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

İLGİLİ HABERAdriana Lima kafasının üzerinde...
Etiketler