Adriana Lima’nın Nusret paylaşımı olay oldu

Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.

Brezilyalı model, Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Nusret’i görünce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Şortlu kombiniyle dikkat çeken ünlü model, Nusret’e sarıldığı pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafta en dikkat çeken şey ise Lima ile Gökçe arasındaki boy farkı oldu. Uzun yıllar mankenlik yapan Adriana Lima 1.79 boyunda. Nusret Gökçe’nin boyu ise 1.65.

NUSRET, ADRIANA İLE POZUNU PAYLAŞMADI

Neredeyse her anını Instagram hesabından yayınlayan Nusret Gökçe ise boks maçından görüntüleri paylaşırken Adriana Lima ile olan pozunu yayınlamadı.

Lima bir dönem yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemindeydi.

39 yaşındaki Lima, Hara’nın ardından ise iş insanı Emir Uyar’la da birliktelik yaşamıştı.

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