Adriana Lima’nın sabırsızlığı!

Eski model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden seyahat etmek için ne kadar sabırsızlandığını ortaya koydu.

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen eski model Adriana Lima, yaptığı paylaşımlarla Türkiye’deki takipçilerini de heyecanlandırıyor. Fiziğini koruyabilmek adına karantina günlerinde de boş durmayan ve sürekli olarak spor yapan Lima, hesabından yaptığı son paylaşımında normal günlere duyduğu özlemi ve seyahat etmek konusundaki sabırsızlığını ortaya koydu.

Kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni alan paylaşımında Adriana Lima, “Tekrar seyahat etmek için sabırsızlanıyorum, çok yakında gerçekleşir umarım” sözlerini kullandı.