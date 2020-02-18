Adriana Türkleri çok sevdi! Lima’nın ikinci Emir’i…

Son zamanlarda Türk erkekleriyle yaşadığı aşklarla kendisinden söz ettiren Adriana Lima, bu defa Sevgililer Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Türk iş insanı Emir Uyar’la olan kısa süreli ilişkisini bitirdiğinden bu yana yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle kafaları karıştı. Dünyaca ünlü model, karenin altına Mevlana'nın “Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner” sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.

‘KANCAYI TÜRK ERKEKLERİNE TAKTI!”

Fotoğrafın altına Emir Bahadır'ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmadı. İş insanını, modelin de takip ediyor olması, akıllara ‘Yeni bir aşk mı?' sorusunu getirdi. 2019 yazının başında Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan 38 yaşındaki manken, eylül ayının sonunda ilişkisini bitirmişti. Lima’nın Metin Hara ile başlayan Türk sevgili tercihi onu takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından “Adriana kancayı Türk erkeklerine taktı” şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.