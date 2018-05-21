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Adriana ve Metin’den yatakta aşk pozu!
Adriana ve Metin’den yatakta aşk pozu!
Manken Adriana Lima, yazar sevgilisi Metin Hara ile yataktayken çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 21 Mayıs 2018 - 07:58

Geçen yaz başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve Metin Hara çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor. Kimi zaman birbirlerini öperken ya da çıktıkları bir gezintide çekilmiş fotoğraflarını paylaşan çift, bu defa çok daha cesur bir paylaşımda bulundu. Metin Hara’yı uyurken yanağından öpen Adriana Lima, ‘Aşk her zaman kazanacak’ notunu düştüğü fotoğrafla takipçilerinden binlerce yorum aldı.

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