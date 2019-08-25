Afacan Beşler 4 filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Afacan Beşler 4 filminin konusu şöyle: Film, haksız yere hapise atılan babasını, arkadaşları ile birlikte kurtarmaya çalışan Julian'nın heyacan dolu hikayesini anlatıyor… Julian, Dick ve Anne'nin babası, Mısır'da bir sergi organize etmektedir. Ancak bir grup hırsız, eski bir tılsımı çalmayı planlamaktadır. Kahire'ye uçtuklarında, Julian'ın babası haksız yere suçlanarak hapse atılır. Şimdi Julian ve arkadaşları, babasını aklamak ve gerçek hırsızları bulmak için iyi bir plan yapmalıdır.

AFACAN BEŞLER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele-Marie Nickel, Pasquale Aleardi.