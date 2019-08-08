Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 9. son bölüm izle…

Afili Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Ayşe'ye matematik öğretmeni arayan Kerem hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Yelda Yiğiter'in yer aldığı Afili Aşk 10. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı! İşte son bölümde yaşananlar ve izlemek linki...

Afili Aşk 9. bölümü ile Kanal D'de izleyicilerin karşısına çıktı. Son bölümde sosyal medya projesi için kampanyası için fotoğraflar çektiren Ayşe ile Kerem “gerçek aşk”larını herkese gösteriyorlar. Dizinin son bölümü ardından 10. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

AFİLİ AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem'in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem Ayşe'yi boşanmaktan vazgeçirebilecek midir? Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe'nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe'nin aşkını herkese gösterecektir.

Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ‘'öpücük fotoğrafı'' isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.