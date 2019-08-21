Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 10. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 10. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Kerem, kıskançlık krizlerine giriyor. Diziseverler merak ediyor: Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziyle ilgili son gelişmeler...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Kerem, Ayşe’nin matematik hocasına kafayı fena takıyor. Ayşe ise Kerem’in sürekli kendisini düşündüğünü anlıyor ve bu durum Ayşe’nin oldukça hoşuna gidiyor.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK YENİ FRAGMAN

AFİLİ AŞK 10. SON BÖLÜM İZLE

Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe’ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor!

Muhsin Bey, rakip firmanın kendilerini geçmesi üzerine şirkette bir toplantı ayarlar. Müşterilerin ilgisini çekecek bir kampanya yapılması toplantı sırasında ortak görüş olur. Ceyda bu durum hakkındaki fikrini söyler.

Özel çekimlerin olduğu bir reklam kampanyasını anlatır ve çekimlerde özellikle Kerem’in oynamasını ister. Karşısında oynayacak kız belirlendiği sırada şirket çalışanlarından birisi Ayşe’yi önerir.

Bu öneri Muhsin Beyin hoşuna gider. Kerem’in isteksiz olmasına rağmen kampanya çekimleri başlar. Bu çekimler sırasında ise, Ayşe ve Kerem yakınlaşmaya başlarlar…