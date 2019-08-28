Afili Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 11. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 11. son bölüm Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı Afili Aşk dizisinin son bölümünde; yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor. Diziseverler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor: Afili Aşk 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk dizisinden son gelişmeler...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe’yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe’nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK YENİ FRAGMAN

AFİLİ AŞK 11. SON BÖLÜM İZLE

Kerem ve Ayşe trafik kazası geçirir! Kazada Kerem bayılıyor.Kerem ve Ayşe yaşadıkları öpüşme anının etkisinden bir türlü çıkamazlar. Kerem Ayşe'ye kendini affettirmeye çalışırken Ayşe ise kendine bu evliliği neden yaptığını hatırlatır. Ayşe bu evlilik sürecini atlatabilmek için kendine bir liste hazırlar. Dört maddelik listesinin başında matematik dersi almak vardır.

Ayşe kendine bir matematik hocası bulur ancak bu hoca karizmasıyla Kerem'i rahatsız eder. Ayşe listesini tek tek yerine getirirken Kerem, Ayşe'nin listesindeki dördüncü maddeyi görür ama şifreli yazıldığı için ne olduğunu anlayamaz. Kerem Ayşe'nin listesindeki dördüncü maddenin anlamını öğrenmeye çalışır.