Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 12. son bölüm izle

Afili Aşk dizisinin 12. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Muammer Hoca'dan gelen beklenmedik hamle Ayşe'yi alt üst eder. Kerem soluğu Muammer'in kapısında alır. Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Burcu Özbek'in yer aldığı dizi yaz mevsiminin en sevilen ve en sıkı takip edilen dizilerinden biri. Seyirciler merak ediyor: "Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?". İşte Afili Aşk 12. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk 12. son bölümde; Muammer Hoca ortalığı karıştıracak bir hamle yapar. Ondan gelen bu hamle Ayşe’nin aklını karışmasına sebep olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan Kerem ise olaya el atar ve onların ders çalıştığı odanın kamerasına bakar.

AFİLİ AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 12. SON BÖLÜM İZLE

Gördüklerinden sonra deliye dönen Kerem, soluğu Muammer’in kapısında alır. Kerem’i karşısında bulan Muammer ise şaşkınlık içindedir. Öte yandan Kerem ve Volkan’ın sakladıkları kutu merak konusu olur. Bu kutunun içinde ikili ne saklamaktadır?

Bir reklam firmasının teklifini kabul eden Ayşe, çekimler için Kerem’le birlikte gittiği sette beklenmedik bir misafirle karşılaşır ve bu durum onu alt üst eder.

Kerem kazadan sonra Ayşe'nin itirafının peşine düşer. Ayşe ‘'Sakın Aşık Olma''yı kim için söylemiştir? Öte yandan Ayşe ise hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe'nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem'in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe'nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe'nin yanında bulur. Ancak tam her şey yoluna girdi derken geçmişten gelen misafir dengeleri değiştirir.