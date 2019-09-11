Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 13. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 13. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Muammer, Kerem ve Ayşe evliliğinin sahte olduğunu öğreniyor ve bunu koz olarak kullanmaya kalkıyor. Diziseverler merak ediyor: Afili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 13. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Muammer ve Ceyda birlik oluyor. Ceyda’dan öğrendikleriyle Kerem ve Ayşe’yi hedef alan Muammer bu defa yaptığı hamleyle yine ortalığı karıştırıyor. Kerem’in kapısına kadar gelen Muammer bu evliliğin gerçek olmadığını söylüyor ve bu konuşmaları Muhsin Bey duyuyor. Kerem’in öfkesi artık daha fazla…

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK

AFİLİ AŞK 13. SON BÖLÜM İZLE

Ayşe’nin başına gelen olay beklenmedik sonuçlara yol açar ve Kerem polisler tarafından götürülür.Başından beri Ayşe’nin matematik hocası olan Muammer’den hoşlanmayan Kerem, şüphelerinde haklı çıkar.

Şirkette parti olduğu sırada Ayşe ders almaktadır. Tam da bu sırada Muammer’den gelen hamle her şeyi alt üst eder. Ondan gelen hamleyle şaşkına dönen Ayşe, onu kovar. Bu durumu Kerem’e anlatmaz ancak Kerem bir aksilik olduğunu anlayıp, kamera kayıtlarını inceler. Görüntülerden sonra her şey açığa çıkar. Ancak Ceyda yine durmaz ve bu defa herkesin canını yakacak bir şeye sebep olur.