Afili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 14. son bölüm izle

Afili Aşk 14. son bölüm ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Altan Erkekli, Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Neşe Beykent'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Şirkete gelen denetmen Kerem'in aklını başından alıyor, bu defa Ayşe Kerem'i kıskanıyor. Diziseverler Ayşe ve Kerem cephesinde neler yaşanacağını merak ediyor. Peki Afili Aşk 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 14. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin 14. son bölümünde; Şirkete gelen denetmen kadın güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kerem ise bu güzellik karşısında kayıtsız kalamıyor. Bu durumun farkında olan Ayşe, rahatsız oluyor ve harekete geçiyor. Öte yandan Volkan’a hayırlı bir kısmet çıkıyor! Gonca şok oluyor!

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 14. SON BÖLÜM İZLE

Ceyda’nın dolduruşuyla Ayşe ve Kerem’in yanına gelen Muammer, onların evliliği hakkında söyledikleriyle ortalığın karışmasına sebep oluyor. Bu konuşmaları ise Muhsin Bey duyunca, korkulan oluyor.

Sahte evliliği öğrenen Muammer'in eve beklenmedik ziyareti, Kerem ve Ayşe'yi sırlarının ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Muammer’in söyledikleriyle şoka giren Muhsin Bey ise aniden fenalaşır. Muhsin Bey’in sağlık durumu giderek daha da endişe verici bir hal alır.

Öte yandan Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem'in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar. Ancak Ayşe’den gelen sürpriz hamle rüzgarın yönünün değişmesine sebep olur.

Kerem ise babasıyla tartıştığı için gurur yapar ve evi terk eder, işi de bırakır. Bir süreliğine Volkan’da kalmak istese de Rıza duruma el koyar ve onları tuttuğu gibi kendi evine getirir.