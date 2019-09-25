Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 15. son bölüm izle

Afili Aşk 15. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde; Volkan bir anda kendini evlilik yolunda buluyor. Afili Aşk son bölümdeki gelişmelerin ardından yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Peki Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Altan Erkekli, Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Neşe Beykent’in yer aldığı Afili Aşk son bölümde; olan bitenler karşısında şaşkınlık yaşayan Volkan, Kerem ve Ayşe’den yardım istiyor. Öte yandan Muhsin’in hafızası bir anda yerine geliyor ve olay günü yaşananları hatırlamaya başlıyor. Beklenen Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte son bölüm özeti…

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yayınlandığı anda haberimizde olacak.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan bir anda kendini evlilik yolunda buluyor! Olan bitenler karşısında şaşkınlık yaşayan Volkan, Kerem ve Ayşe’den yardım istiyor. Öte yandan Muhsin’in hafızası bir anda yerine geliyor ve olay günü yaşananları hatırlamaya başlıyor. Peki Muhsin, bu evliliğin sahte olduğunu öğrenecek mi? Kerem ve Ayşe için zor zamanlar başlıyor.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Ayşe ise artık bu oyunu sonlandırmak istediğini Kerem’e söylüyor… Peki Kerem bu işe ne diyecek? Kabul edip, Ayşe ile yollarını ayıracak mı yoksa sahte evlilik gerçeğe mi dönüşecek?