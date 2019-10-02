Afili Aşk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 16. son bölüm izle

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Ceyda, Kerem ve Ayşe’yi ayırmak için boş durmuyor. Bu sefer de bu sahte evliliğin devam ederse, Yiğiter’lere nasıl bir zarar vereceğini söylüyor. Ardından da Ayşe’nin boşanma evraklarını bir an önce imzalamasını istiyor. Peki Ayşe, Ceyda’nın tehdidine boyun eğip o imzayı atacak mı? Kerem, şimdi ne yapacak? Öte yandan Muhsin Bey, şirketin kasasından yüklü miktarda para çeker. Bu herkesi kuşkulandırır? Muhsin Bey bu parayı ne yapacaktır?

AFİLİ AŞK 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK YENİ FRAGMAN

AFİLİ AŞK 16. SON BÖLÜM İZLE

Boşanmak üzere karar alan Ayşe ve Kerem’i Muhsin Bey aniden yanına çağırıyor ve onlara çok önemli bir konuda açıklama yapıyor.

Kerem ve Ayşe boşanma konusunda kesin karar alıp, avukata gidiyorlar. İkili bu işin bir an önce bitmesi için gerekli olan tüm protokolleri yerine getiriyor. Tam imzaların atılacağı sırada ise Muhsin Bey’den gelen telefon herkesi şoke ediyor! Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe’yi acilen yanına çağırıyor ve onlara beklenmedik bir haber veriyor.

Öte yandan Ceyda artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Ayşe ise oyunculuk teklifi almıştır ve artık kendi yolunu çizmek durumundadır. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Ceyda bu işi de bozmak için elinden geleni yapar. Kerem ve Ayşe kampta yakınlaşırken, haber sitelerinde çıkan bir haber her şeyi alt üst eder.