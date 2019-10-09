Afili Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 17. son bölüm izle

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Kerem'in bu ruh hali Ayşe'yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır?

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Afili Aşk’ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 17. SON BÖLÜM İZLE

Muhsin'in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe'yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin'i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar. Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.

Yiğiter ailesinde ayrılık rüzgarları esmeye başlar. Muhsin'in boşanma isteğiyle şok yaşayan Kerem ve Ayşe, bu problemi kendi yöntemleri ile çözmeye girişmek isterken, hiçbir şeyden haberi olmayan Yelda, Muhsin'in kendisini aldattığını düşünür. Kerem ve Ayşe ilk başta buna ihtimal vermezken şüpheler gittikçe artar. Kerem ve Ayşe, gerçeğine peşine düşerler ama bu yolculukta onları beklenmedik bir sürpriz beklemektedir.

Kerem ve Ayşe, Muhsin'in kararından kendilerini sorumlu tutarken bir yandan da kendi ayrılık kararı konusunda ikileme düşerler. İkili ayrılmaya çalışırken belli etmeseler de gittikçe yakınlaşmaktadır. Ancak Ceyda'nın eline geçen büyük bir koz Ayşe'yi köşeye sıkıştıracaktır. Ayşe şimdi zor bir seçim yapmak zorundadır.