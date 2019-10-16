Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 18.son bölüm izle

Afili Aşk 18. son bölüm Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı dizinin son bölümünde; mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar. Yeni bölümde neler olacak? Afili Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 18.son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin 18. son bölümünde; Ayşe ve Kerem'in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yollar. Ayşe bu kuğuyu görürse geçmişle ilgili büyük sır açığa çıkacaktır.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK YENİ FRAGMAN

AFİLİ AŞK 18. SON BÖLÜM İZLE

Diğer yandan Muhsin ve Yelda’nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Büyük bir kavga patlak verir. Tabii ki bundan en çok etkilenen yine Kerem'dir. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.

Ayşe, Kerem’in herkesin içinde yapacağı yanlış bir kararı engellemek için sürpriz bir hamle yapar. Kâğıt kuğu ise herkesin kaderini değiştireceği ana doğru elden ele gezmektedir.

Ayşe'nin imzaladığı boşanma belgelerini masasında gören Kerem büyük bir duygu karmaşası yaşamaya başlar. Kerem'in bu ruh hali Ayşe'yi de etkiler. Her ikisi de bu karışıklığı gidermek için birbirlerinden habersiz karşılıklı aşk testi yaparlar. Bu testin sonucu ne olacaktır?

Muhsin'in evi terk etmesi ise Kerem ve Ayşe'yi yeni bir maceranın içine sürükler. Muhsin'i eve döndürme operasyonu için kolları sıvarlar. Yelda ve Muhsin için romantik bir gece hazırlayan Ayşe ve Kerem, hazırladıkları ortamda mahsur kalırlar. Baş başa geçirmek zorunda kalacakları bu gece geçmişle ilgili şok edici bir sırrı açığa çıkaracaktır.