Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 20. son bölüm izle

Afili Aşk 20. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceyda’nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar. Afili Aşk 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 20. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin 20. son bölümünde; Ayşe içine düştüğü hayal kırıklığıyla perişan bir haldeyken, Kerem ise ne yapacağını bilemez. Kerem bu durumla yüzleşmekten korkarken, Ayşe daha fazla dayanamaz. Ayşe, Kerem'le yüzleşmek ister ama bu hiçte kolay olmayacaktır. Çünkü Kerem'in kafası soru işaretleriyle doludur.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 20. SON BÖLÜM İZLE

Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. Ceyda işini şansa bırakmama kararı alır. Kerem ve Ayşe'nin kaderi Ceyda'nın iki dudağının arasındadır. Kerem ve Ayşe'nin çocukluklarından beri olan kaderi mi galip gelecektir, yoksa Ceyda mı?

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe'yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar. Kerem bu duruma artık son vermek için Volkan'la harekete geçer. Ayşe için özel bir yemek düzenler. Ayşe bu yemek için çok heyecanlıdır bütün duygularından emin akşam yemeğine gider. Kerem, kuğuyu yapanın kendisi olduğunu ve ilk aşkı olduğunu itiraf edebilecek midir?

Kerem ve Ayşe henüz kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguların içinde kaybolurken Hülya ikilinin peşine düşer. Ayşe'nin sarhoşken söylediklerini aklımdan çıkaramayan Hülya, Ceyda'dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözecek midir?