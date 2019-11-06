Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 21. son bölüm izle

Afili Aşk 21. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ayşe, Kerem’in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem’in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 21. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem'den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 21. SON BÖLÜM İZLE

Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir. Sessizliğini koruyan Yelda, ne yapacaktır? Yelda bu aşka engel olabilecek midir? Ceyda'nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar. Ayşe içine düştüğü hayal kırıklığıyla perişan bir haldeyken, Kerem ise ne yapacağını bilemez. Kerem bu durumla yüzleşmekten korkarken, Ayşe daha fazla dayanamaz. Ayşe, Kerem'le yüzleşmek ister ama bu hiçte kolay olmayacaktır. Çünkü Kerem'in kafası soru işaretleriyle doludur.

Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. Ceyda işini şansa bırakmama kararı alır. Kerem ve Ayşe'nin kaderi Ceyda'nın iki dudağının arasındadır. Kerem ve Ayşe'nin çocukluklarından beri olan kaderi mi galip gelecektir, yoksa Ceyda mı?