Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 22. son bölüm izle

Afili Aşk 22. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ayşe’nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 22. son bölüm izleme linki....

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Ayşe, Kerem'den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe'yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe'nin Kerem'i terk etmesi değil, Kerem'in Ayşe'den soğumasıdır.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 22. SON BÖLÜM İZLE

Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe'nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe'nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.

Ayşe, Kerem'in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem'in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar. Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem'den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler.

Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir? Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.