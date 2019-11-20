Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 23. son bölüm izle

Afili Aşk 23. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar. Afili Aşk 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 23. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Kerem ve Ayşe, Yelda'ya bu aşkı inandırabilmek için yeni bir oyuna başlarlar. Kerem derbeder halde dolaşırken bu durumdan en çok endişelenen Yelda olur. Modamu Ayşe'nin magazine verdiği demeçler yüzünden zor duruma düşer.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 23. SON BÖLÜM İZLE

Kerem hem şirketin, hem de Ayşe'nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatır; ama, sosyal medyada da peşlerini bırakmayan troller işleri zorlaştırır. Kerem ve Ayşe hem aşkları için, hem de şirket için omuz omuza mücadele verirler. Ancak hiçbir şey kolay olmayacaktır.

Ayşe, Kerem'den hayatında duyduğu en güzel aşk cümlelerini duymuştur. Kerem ve Ayşe için her şey iyiye giderken anlaşmalı evliliği öğrenen Yelda bu bilgiyi kullanarak Ayşe'yi bir kukla gibi oynatmaya başlar. Amacı Ayşe'nin Kerem'i terk etmesi değil, Kerem'in Ayşe'den soğumasıdır.

Ayşe bambaşka biri olur. Ayşe'nin değişen davranışları herkesi şaşırtır ve üzer. Kerem, Ayşe'nin bu davranışlarından kötü etkilenmeye başlar ve kararını sorgular. İpler iyice kopma noktasına gelmektedir.

Bundan sonra Kerem ve Ayşe için her şey başlamadan bitecek midir? Ayşe hayatında alacağı en zor kararla karşı karşıyadır.