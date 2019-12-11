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Afili Aşk 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 26. son bölüm izle
Afili Aşk 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 26. son bölüm izle
Afili Aşk 26. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Bekarlığa veda partisi ortalığı karıştırıyor. Afili Aşk 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 26. son bölüm izleme linki...
Magazin 11 Aralık 2019 - 23:00

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Kerem ve Ayşe o gece adeta kendi masallarının içine sürüklenmiş. Bir kez daha aşklarının önüne kimsenin duramayacağını ispatlamışlardır. İki âşık, Yelda'ya büyük bir ders verir. Yelda bu savaşta kaybeden taraf olduğunu kabul edecek midir?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 26. SON BÖLÜM İZLE

Öte yandan Muhsin'in geçmişte yaptıkları bir gölge gibi onları takip eder. Kerem bu geçmişin stresiyle baş etmeye çalışır. Ayşe ise Kerem'in yaşadığı stresin iş ile ilgili olduğu düşüncesine kapılır. Hem Kerem hem de şirketteki çalışanlara motivasyon günü düzenler. Modamu'da motivasyon günü, büyük sürprizlere ve şüphelere sebep olur.

Şirkete gelen eğitim koçu ‘'güven'' üzerine testler yapar ve Kerem bu testlerde sınıfta kalır. Kerem Ayşe'nin radarına takılmıştır bir kere, artık gözü Kerem'in üstündedir. Üstüne bir de Kerem ve Volkan'a sürpriz bir arkadaş ziyaretiyle gündeme gelen bekarlığa veda partisi işleri daha çok karıştıracaktır.

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