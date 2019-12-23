Afili Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı: İtiraf zamanı!

Afili Aşk dizisinin son bölümünün hemen ardından 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Şimdi de Afili Aşk yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe sahte evliliği itiraf ediyor.

Afili Aşk yeni bölümde gerçekler ortaya çıkıyor. 28. yeni bölüm 2. fragmanında en çok dikkat çeken sahnesi ise Kerem ve Ayşe’nin itirafı oldu. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanları…

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

AFİLİ AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe ve Kerem sonunda gerçekleri açıklıyor! Şirkette yılbaşı çekilişi yapılır. Hem Ayşe hem de Kerem bir şekilde birbirlerine hediye almak istemektedirler. Türlü oyunlar sonucunda istediklerine kavuşurlar. Güzel bir seyahat çektikleri çileyi bertaraf etmeye yetecektir. Ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardır. Tüm gerçeği yanlışı ve doğrusuyla ailelerine anlatmak zorundadırlar. Ayşe ilk adımı atar ve herkese başta oyun olan bu olayın sonrasında muazzam bir aşka dönüşmesini anlatır. Ailelerin bu duruma tepkisi ne olacak?