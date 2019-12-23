Afili Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı: İtiraf zamanı!

Afili Aşk yeni bölümde gerçekler ortaya çıkıyor. 28. yeni bölüm 2. fragmanında en çok dikkat çeken sahnesi ise Kerem ve Ayşe’nin itirafı oldu. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanları…
AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
#AfiliAşk'ta itiraf zamanı!
“Evet önce yalandı ama sonra her şey gerçek oldu!”
Yeni bölüm Çarşamba akşamı @kanald'de sizlerle. @CaglarErtugrul @burcu_ozberk @arcfilmyapim pic.twitter.com/2hvE67LgFZ
— Afili Aşk (@afiliask) December 20, 2019
AFİLİ AŞK 28. BÖLÜM FRAGMANI
“Yalansız ve gerçek olacaksın!”#AfiliAşk 28. bölüm ilk tanıtımı yayında.
Yeni bölümde Çarşamba akşamı @kanald'de görüşmek üzere! @CaglarErtugrul @burcu_ozberk @arcfilmyapim pic.twitter.com/I3A1ECswPs
— Afili Aşk (@afiliask) December 18, 2019
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe ve Kerem sonunda gerçekleri açıklıyor! Şirkette yılbaşı çekilişi yapılır. Hem Ayşe hem de Kerem bir şekilde birbirlerine hediye almak istemektedirler. Türlü oyunlar sonucunda istediklerine kavuşurlar. Güzel bir seyahat çektikleri çileyi bertaraf etmeye yetecektir. Ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardır. Tüm gerçeği yanlışı ve doğrusuyla ailelerine anlatmak zorundadırlar. Ayşe ilk adımı atar ve herkese başta oyun olan bu olayın sonrasında muazzam bir aşka dönüşmesini anlatır. Ailelerin bu duruma tepkisi ne olacak?