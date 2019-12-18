Afili Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 27. son bölüm izle

Afili Aşk 27. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Kerem, Ayşe’nin içinde ukde kalan evlilik teklifi için yeni sürprizler hazırlamaya başlıyor. Peki Afili Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 27. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; yüz yıllardır süregelen kadın erkek arasındaki çatışma Kerem ve Ayşe’yi de karşı karşıya getirir. Bekarlığa veda partisinden sonra ikili arasında başlayan inatlaşma büyür ve bütün şirketin dahil olduğu büyük bir düelloya dönüşür.

AFİLİ AŞK 28 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 27. SON BÖLÜM İZLE

Evlendikten sonra “kadınlar ne ister, erkekler ne ister” sorularının listeleri şirketteki kadın ve erkek çalışanlara sunulur. Bu mücadelenin kazananı kim olacak Ayşe mi, yoksa Kerem mi?

Bütün bu zorlu günün ardından Kerem, Ayşe'nin içinde ukde kalan evlilik teklifi için yeni sürprizler hazırlamaya başlar. Bugüne kadar evlilik teklifinde pek başarılı olamayan Kerem, bu sefer bu planları gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?

İki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat'ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlar. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşmaktadır.