Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 28. son bölüm izle

Afili Aşk 28. son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Neşe Beykent’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Melahat sonunda sahte evliliği söyler ve herkes şoke olur. Kerem ve Ayşe bu durumu ailelerine nasıl açıklayacaktır? Afili Aşk 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 28. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk’ın son bölümünde; kaostan sonra Ayşe ve Kerem yaptıkları hataları bir daha düşünme fırsatı bulur. Ayşe her şeyi geride bırakıp, tertemiz bir sayfa açmak ister. Ona göre bu sırrı herkes duymalı ve hayatlarında hiçbir sorun kalmamalıdır.

AFİLİ AŞK 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 28. SON BÖLÜM İZLE

Kerem ise Ayşe'den her şeyi yoluna koymak için zaman ister. İki sevgili bu konuda bir türlü orta noktayı bulamaz ve iş ciddi bir kavgaya neden olur. Bakalım sonunda kimin dediği olacak?

Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem'in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer.

Yiğiterler hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir.