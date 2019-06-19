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Afili Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 2. son bölüm izle
Afili Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 2. son bölüm izle
Afili Aşk 2. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli'nin yer aldığı Afili Yaz, yaz sezonunda diziseverlerle birlikte olacak. Peki Afili Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 2. son bölüm izleme linki...
Magazin 19 Haziran 2019 - 23:28

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

 
Afili Aşk 2. bölümünde; Ayşe'nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir. Bu olaylardan sonradan haberi olan Kerem ise kendini aklama derdine düşer ama oğlunun çapkınlıklarından bıkıp usanmış olan babasını ikna edemez. Kerem bu işten kurtulmak için her yolu deneyecektir.

AFİLİ AŞK 2. SON BÖLÜM İZLE

Samet ve Erkut, kardeşlerinin evleneceği adamı daha iyi tanıyabilmek için Kerem ile yemek yemek istiyor. Bu durumu Muhsin Bey’e söyleyen Samet olumlu cevap alıyor ancak Kerem bu durumdan oldukça rahatsız oluyor. Olayı kendi lehine çevirmek isteyen Kerem bir plan yapıyor ve kendisini Ayşe’nin ağabeylerine farklı biriymiş gibi tanıtıyor. Kerem’in planı başarılı olunca işler iyice karışıyor.

Öte yandan Muhsin Bey, Kerem’e bir teklifte bulunuyor! Eğer Ayşe ile evlenirse şirketin başına geçebileceğini söylüyor. Kerem ise çaresiz kalınca soluğu Ayşe’nin yanında alıyor ve onun kurduğu bu oyuna katılmayı teklif ediyor.

Son güncelleme: 08:33 - 20.06.2019
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