Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 29. son bölüm izle

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk'ın 29. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, belgelerin oraya çıkmasıyla Yiğiter ve Özkayalı aileleri arasında düşmanlık başlamıştır ve Kerem'in de bu gerçeği Ayşe'den saklaması işleri iyice karıştırır. İşte Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

Kanal D’nin sevilen dizilerinden biri olan Afili Aşk’ın 29. son bölümü bugün yayınlandı. Afili Aşk’ta Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı ve dizinin son bölümü izleme ekranını sayfamızdan görebilirsiniz.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk’ın 29. son bölümü bugün ekranlara geldi. Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlamadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı kanalın resmi adresinden paylaşıldığı anda sayfamızda olacak.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM ÖZETİ

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem'in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe’nin yokluğu ile sınanır. Ayşe'nin ise içi kan ağlasa da Kerem'i affetmeye niyeti yoktur. Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar'ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?