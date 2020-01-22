Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 29. son bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk bu hafta 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Kerem ve Ayşe’nin ani boşanma kararı damgasını vurdu. Peki Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk dizisinden tüm detaylar.

AFİLİ AŞK 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba ekranlara gelen Afili Aşk dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 30. BÖLÜM ÖZETİ

Rıza'nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar. Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır. Modamu'ya Amerikalı ortakların gönderdiği denetmen, Kerem'in yöneticiliğini gözden geçirmesine sebep olur. Kerem bütün hayatını gözden geçirirken tüm sevdiklerini tek tek karşısında bulacaktır. Artık nefesler tutulmuş, mahkeme günü gelip çatmıştır. İkinci defa hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe, ne yapacaktır? Aşkları mı yoksa inatları mı kazanacaktır?

AFİLİ AŞK KONUSU

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start – up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.