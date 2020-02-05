Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 32. son bölüm izle

Afili Aşk dizisinin bu akşam 32. bölümü ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Ayşe Kerem'in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe’ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir. Peki Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk’ın bu akşam 32. bölümü izleyici ile buluştu. Afili Aşk son bölümünde yaşananlar; Şirkette Kerem'in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem'i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe'nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır? İşte Afili Aşk 33. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

AFİLİ AŞK 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Afili Aşk dizisinin 33. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izlenebilecek.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 32. BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 32. BÖLÜM ÖZETİ

Kerem, Ayşe’yi kıskandırmak için Ceyda’yla yakınlaşacak mı?

Ayşe Kerem’in o gece kıskandığı için geldiğini düşünürken, gerçeği öğrenir ve hayal kırıklığı yaşar. Kerem şirket için yaptığı sözleşmeyi bahane ederek Ayşe'ye seçeneklerini sunar. Ayşe bu karmaşadan bir an evvel kurtulmak için bir karar verecektir.

Şirkette Kerem'in umursamaz tavırları ve işkolik halleri karşısında Ayşe işi inada bindirir. Ayşe Kerem'i kıskandırıp süründürmeye kararlıdır. Ayşe'nin tüm bu çabaları acaba işe yarayacak mıdır?

Ceyda ise gerginliği fırsat bilir ve Kerem'le yakınlaşmaya çalışır. Ceyda- Kerem ilişkisi tehlikeli sularda ilerlemeye devam ederken Kerem’in bir anlık kararıyla yaptığı hamle nelere mal olacaktır?