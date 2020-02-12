Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 33. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi bu akşam 33. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe’nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda’nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Peki Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Afili Aşk, bu akşam 33. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Çarşamba günlerinin beğeniyle takip edilen dizileri arasında olan Afili Aşk’ın son bölümünde; Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür. İşte Afili Aşk 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

AFİLİ AŞK 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin 34. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 33. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 33. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe, zorlu bir gecenin ardından gördüğü kabusun içinde hapsolur. Ayşe'nin kulağına gelen söylentiler Kerem ve Ceyda'nın sevgili olduğu yönünde olsa da, Ayşe, bunun kıskandırmak için yapılan bir hamle olduğunu düşünmektedir. Ama bir yandan Ayşe, Kerem'in Ceyda'ya gittiği o gün ne olduğunu merak eder. Ayşe bu sorunun cevabını bulabilecek mi?

Bütün bunlar yaşanırken gündemde kurtarılması gereken bir atölye meselesi vardır. Kerem ve Ayşe yine karşı karşıyadır. Ayşe liderliğinde, atölyenin tekrar ayağa kaldırılması için yeni bir fikir arama yoluna girerler. Kerem ve Ayşe hem aşkta hem de işte inatlaşmaya başlar. Kimin kazanacağı meçhuldür!