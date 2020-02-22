Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Afili Aşk 35. son bölüm izle)

Afili Aşk dizisi bu akşam 35. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem’in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin’e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir. Afili Aşk 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk son bölüm izleme ekranı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk’ın 35. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Ceyda ve Ayşe arasında sıkı bir rekabet başlar. Ayşe ise Kerem'i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem'in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. İşte Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

AFİLİ AŞK 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda paylaştığımız bağlantı üzerinden izlenebilecek.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 35. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK 35. BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe ve Ceyda kıran kırana bir düelloya girer. Kerem ölüm kalım savaşı verirken Ayşe ve ailesinin endişeli bekleyişi sürer. Rıza Kerem'in başına gelenlerden kendini sorumlu tutar, Muhsin'e dostluk elini uzatır. Ancak bu sefer Yiğiter ailesi tepkilidir.

Ayşe ise Kerem'i kaybetme korkusunu yaşar. Hastanedeki yas ortamı Kerem'in uyanmasıyla yerini bayram havasına bırakır. Ama garip giden bir şeyler vardır. Kerem her şeyin üstüne temiz bir sayfa açmak ister. Ayşe de Kerem için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama bu o kadar kolay gözükmemektedir.