Afili Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 3. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 3. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli'nin yer aldığı dizi aşk ve eğlence dolu bir yaz dizisi. Son bölümde; Berk’in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem’i çok zor bir durumun içine sokuyor. Afili Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Afili Aşk ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır. Mecburiyetten bir arada olan ve birbirinden nefret eden ikili için aşklarını ispat etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

AFİLİ AŞK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Diğer taraftan Yelda bir türlü Ayşe'yi kabullenemez. Ceyda ve Yelda, Ayşe'nin açıklarını aramaya başlarlar. Düğün gecesi Kerem'in yaptığı bir hata her şeyi mahvetmesine sebep olacaktır.

Ayşe'nin söylediği yalan başta Kerem olmak üzere herkesin hayatını etkiler. Aile meclisi kurulur ve karar verilir. Ayşe ve Kerem evlenecektir.

Bu olaylardan sonradan haberi olan Kerem ise kendini aklama derdine düşer ama oğlunun çapkınlıklarından bıkıp usanmış olan babasını ikna edemez. Kerem bu işten kurtulmak için her yolu deneyecektir.