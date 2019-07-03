Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 4. son bölüm izle

Afili Aşk 4. son bölüm Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Kerem, Ayşe'nin ailesi ile geçirdiği gece ilginç bir sürprizle karşı karşıya kalıyor. Diziseverler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Peki Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afili Aşk 4. son bölüm izleme linki...

Afili Aşk 4. son bölümde; Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar. Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe'nin ailesinde geçirecektir.

AFİLİ AŞK 5.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 4.SON BÖLÜM İZLE

Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir. Ayşe ise, hayatını yoluna koyma derdindedir. Modamu'da çalışmaya başlayan Ayşe, başına geleceklerden habersizdir.

Berk'in her şeyi anlatması Ayşe ve Kerem'i çok zor bir durumun içine sokar. Ayşe ve Kerem yalan aşklarını başta Rıza ve Muhsin olmak üzere herkese ispat etmek zorunda kalacaktır.

Mecburiyetten bir arada olan ve birbirinden nefret eden ikili için aşklarını ispat etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

Diğer taraftan Yelda bir türlü Ayşe'yi kabullenemez. Ceyda ve Yelda, Ayşe'nin açıklarını aramaya başlarlar. Düğün gecesi Kerem'in yaptığı bir hata her şeyi mahvetmesine sebep olacaktır.