Afili Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 5. son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 5. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Yelda Yiğiter'in yer aldığı son bölümde Ayşe ile Kerem kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Diziseverler Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Afili Aşk dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Afili Aşk dizisinin 5. son bölümünde; Görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalır. Bu kriz aileleri de etkiler. Kerem ise bu işin peşini bırakmamaya niyetlidir. Ayşe için zor günler başlar. Başta ailesi ve işi olmak üzere yavaş yavaş her şeyini kaybeder. Kerem ve Ayşe girdikleri oyunda bu büyük sınavı verebilecek midir?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

AFİLİ AŞK 5. SON BÖLÜM İZLE

Ceyda'nın yapacağı hamle ise her şeyi derinden sarsmaya yetecektir. Kerem, Ayşe’nin ailesi ile geçirdiği gece ilginç bir sürprizle karşı karşıya kalıyor.

Ayşe sayesinde babasına yakalanmaktan kurtulan Kerem için sıkıyönetim günleri başlar. Yiğiterlerin evini sürpriz bir şekilde basan böceklerle gündem hızla değişir. Aile bir süreliğine evi boşaltmak zorunda kalır. Ayşe ve Kerem geceyi Ayşe'nin ailesinde geçirecektir.

Kerem aile ortamında sıkıntıdan patlarken kendini bekleyen büyük sürprizden habersizdir. Ayşe ise, hayatını yoluna koyma derdindedir. Modamu'da çalışmaya başlayan Ayşe, başına geleceklerden habersizdir.