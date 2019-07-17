Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk 6.son bölüm izle

Afili Aşk dizisi 6. son bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Yelda Yiğiter'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Ceyda’nın aldığı kayıtlar Ayşe ve Kerem’i dönülmez bir çıkmazın içine sokar. Ayşe ve Kerem bu kez çok ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Diziseverler merak ediyor: Afili Aşk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

Afili Aşk dizisinin son bölümünde; ipleri ele geçiren Ceyda, ikiliyi elinde oynatmaya başlar. Ceyda yetmez gibi Sabri de Ayşe'nin başına bela olur. Ayşe ve Kerem her yönden sıkışmış durumdadır. Durum öyle bir hal alır ki evlilik oyunu çökmeye başlar.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

AFİLİ AŞK FRAGMAN

Görüntüleri servis edilen Ayşe çok zor bir durumla karşı karşıya kalır. Bu kriz aileleri de etkiler. Kerem ise bu işin peşini bırakmamaya niyetlidir. Ayşe için zor günler başlar. Başta ailesi ve işi olmak üzere yavaş yavaş her şeyini kaybeder.

AFİLİ AŞK 6. SON BÖLÜM İZLE

AFİLİ AŞK DİZİSİNİN KONUSU

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start – up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.